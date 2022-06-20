暗黑破壞神手遊延後發行 網易股價一度重摔近11%

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「暗黑破壞神：永生不朽」手遊在中國延後推出，網易20日在港掛牌股價創下9個月來最大跌幅。（圖取自facebook.com/DiabloZHTW）

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（中央社香港20日綜合外電報導）中國遊戲鉅子網易和全球遊戲巨擘動視暴雪公司合作開發的「暗黑破壞神：永生不朽」手機遊戲在中國延後推出，網易今天在港掛牌股價創下9個月來最大跌幅。

網易今天股價一度重摔近11%，拖累恆生科技股指數。網易昨天表示，該公司和動視暴雪（Activision Blizzard Inc.）合作開發的手機遊戲「暗黑破壞神：永生不朽」（Diablo Immortal）原定23日在中國發行，將會延期。

這款遊戲意外延後推出的時間點，就在中國遊戲產業出現微妙變化之際。中國當局在廣泛打壓科技公司之際，凍結發給遊戲許可執照好幾個月，現在才開始逐漸解除。

「暗黑破壞神：永生不朽」的微博官方帳號上週遭停權，根據帳號上方橫條訊息，因「違反相關法律法規」。目前還不清楚，什麼樣的內容違反規定。

暗黑破壞神是動視暴雪公司最受歡迎的遊戲系列之一，這次發行手遊系列備受期待。這款遊戲國際版6月2日在中國以外的地區發行首週，即創下1000萬下載量，但玩家批評遊戲中的付費項目和app內購買項目，在Metacritic的評價分數10分中只拿到0.4分。

網易和動視暴雪在遊戲官網中表示，他們需要更多的時間加強內容。動視暴雪也延後印尼、馬來西亞、香港和台灣等其他亞太市場的發行時間到7月8日。他們並未透露中國確切發行的新日期。

部分分析師不認為這次延後是北京當局再度緊縮遊戲發行商的跡象。

瑞聯銀行（Union Bancaire Privée）高級分析師Vey-Sern Ling表示：「這比較是針對網易。」

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摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師在報告中寫道，在最糟的情況下，「暗黑破壞神：永生不朽」可能演變為所謂的黑天鵝事件，類似騰訊的DnF Mobile。DnF Mobile原定2020年8月發行，但在騰訊表示，公司必須升級防沉迷系統後，從未在中國推出。

「暗黑破壞神：永生不朽」在中國當局凍結核發遊戲執照之前就已經取得中國的商業執照，是預計今年將在中國推出的少數重量級遊戲之一。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1110620