多地放鬆防疫管制之際 鄭州收緊京滬入境者隔離

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（中央社台北21日電）中國國家衛健委先前要求各地不得胡亂加碼防疫措施，近日多地放寬來自低風險地區人員的管制，但鄭州卻收緊來自北京及上海的隔離政策，一律改為7天集中隔離加7天居家健康監測。

第一財經報導，根據鄭州市衛健委公眾號「健康鄭州」的通報，鄭州市由19日起收緊來自北京及上海的入境隔離政策。

根據新的政策，由上海進入鄭州的人（除高校學生外），一律改為「7天集中隔離+7天居家健康監測」。先前，根據18日的公告顯示，由上海入鄭州只需「7天集中隔離+3天居家健康監測」，即新政策下增加了4天居家健康監測。

由北京進入鄭州的防疫政策也較之前加強。18日鄭州的公告顯示，自6日以來從北京（除中高風險街道外）有病例存在的街道或鄉鎮入鄭州，只需落實7天居家健康監測，第1、3、5、7天進行核酸檢測。

但19日政策調整為從北京14天內有病例報告的街道或鄉鎮進入鄭州，需落實「7+7」措施，即7天集中隔離加7天居家健康監測，即增加了7天集中隔離。

集中隔離第1、4、7天需進行核酸檢測，解除隔離時要雙採雙檢，居家健康監測在第1、4、7天也要進行核酸檢測，除核酸檢測外非必要不外出。

近日中國全國多地放寬來自上海的防疫政策，如浙江省防控辦19日發布，省外來浙返浙的人的健康管理措施，從上海部分地區來浙不必「7+7」。據健康時報梳理發現，江西、安徽合肥等多地對於來自低風險地區的人取消檢查核酸證明，可直接通行。

第一財經記者向鄭州相關部門人員查詢，獲悉從北京沒有病例的街道或鄉鎮入鄭州，需要提前3天報備，並要攜帶48小時內核酸陰性證明，抵達後24小時內進行一次核酸檢測，之後落實鄭州市常態化核酸檢測要求。

相關部門人員表示，由於北京市疫情波及區域太多，具體的隔離政策和措施需要根據社區篩查情況決定。

報導指出，雖然鄭州已連續19天沒有本土新增疫情，但仍要求各類公共場所、公共交通工具執行「逢進必掃、掃碼必驗、驗碼必嚴」措施。（編輯：陳沛冰/唐佩君）1110621