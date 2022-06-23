中國稱台海非國際水域 專家關注會否執行海警法

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（中央社記者沈朋達台北23日電）美中近期就台灣海峽是否屬國際水域激辯。專家認為，這是兩國對美軍在台海軍事行動範圍之爭，北京反對美軍編隊、偵察。未來需關注中國是否會以海警法等國內法干預美艦行動。

國立政治大學國際事務學院全球及區域風險評估中心23日舉辦「台灣海峽法律地位爭端及政軍風險」座談會，邀請學者及專家從國際法、軍事和政治層面分析。

中國外交部發言人汪文斌之前談到台灣海峽時，指國際法中並無「國際水域」的概念。

外交部前條約法律司長申佩璜在會中說，國際海洋法公約的確沒提到「國際水域」，這是美國海軍行動中的定義。美方認為，美軍在領海以外（包括專屬經濟區和公海）的區域都有飛越航行自由。

他認為，這屬於通俗的表述，並沒有違反國際法，屬立場之爭，表面上美中對國際法名詞的論戰，實際上是對美軍在台海軍事行動範圍的爭辯。

申佩璜說，北京雖允許美艦通過台海的專屬經濟區，但不同意美軍可在此有軍事偵察、演習等軍事行動；美國則認為依照國際法，中國僅對該海域的自然資源、經濟開發有主權，且美方不認為偵察屬具威脅性的軍事行動。

駐美國軍事代表團前團長淡志隆也表示，北京主要的關切，是擔憂美軍在台灣海峽進行編隊行動等軍事行為，而非單純的穿越。

他也表示，美艦執行「自由航行行動」（FONOP）的目的，是挑戰沿岸國對專屬經濟區與公海的過度主權聲張，以讓美艦能在全球海域暢通無阻。

美軍在南海執行的FONOP，也挑戰中華民國對南海主權的主張。淡志隆說，外交部這次的回應「一面倒」向美方，可能會影響未來台灣的主權主張。

他認為，中國未來會增加共機進入台灣海空域的頻次，藉此回應「台海國際化」。21日有29架次共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），為今年第3多。

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對於中國未來的因應策略，台灣國際法學會副秘書長林廷輝指出，須注意中國3部相關的國內法：首先是中國的專屬經濟區與大陸架法第14條提到的「歷史性權利」，是否會適用台海？再者，中國是否會以海警法、海上交通安全法中有關管理在中國「管轄海域」內外國船艦的條文，干預美艦在台海的行動？

淡志隆也認為，可以關注中國未來是否透過單方立法的方式，限制外國船艦非必要且具特殊目的的航行；以及是否是會片面宣告台灣領海基線，以一中原則管轄海域。（編輯：呂佳蓉）1110623