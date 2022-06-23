蔚來電動車衝出總部大樓墜地 2試車員死亡

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（中央社台北23日電）中國電動汽車大廠蔚來（NIO）昨天傍晚發生離奇事故，一輛ET7測試車從上海總部大樓3樓衝出後墜地，車頂被壓扁，2名試車員送醫搶救後不治。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，22日傍晚5時22分許，位於上海創新港的蔚來汽車總部3樓，一輛測試車衝出大樓墜地，車頂被壓扁，隨後側翻，車內有人被困；地面散落水泥碎塊，現場一片狼藉。

消防人員到場後救出2名被困的試車員，隨即由救護車送至安亭東方肝膽醫院救治。其中，杜姓試車員因搶救無效身亡，張姓試車員經醫院手術後情況不佳，23日淩晨宣布死亡。

網傳影片顯示，這是一輛蔚來ET7電動汽車，車身貼滿偽裝貼紙。多家中國汽車新聞網站比對後指出，這是一輛還在測試的ET7小改款車型。

去年上市的ET7，定位為高階豪華電動汽車，在中國售價人民幣45萬8000元（約新台幣203萬元）起跳，迄今訂單已超過1.5萬輛。但交車後，陸續傳出一些系統故障問題。

車評網報導引述多名車輛開發工程師研判，可能是現場測試車的自動駕駛程式出了故障。畢竟駕駛經驗豐富，出現踩錯油門的機率非常低。在業內，汽車工程測試階段出現問題也很普遍，但衝出大樓造成2死，已屬重大的內部責任事故。

蔚來官方至截稿尚未對外說明事故原因。

據報導，4月上旬，廣東省佛山市順德區某小區的地下停車場內，一輛蔚來ES8電動休旅車離奇撞牆，半截車身貫穿了牆壁，也是一輛測試車。（編輯：楊昇儒）1110623