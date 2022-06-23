測試車墜樓釀2死引質疑 蔚來：與車輛本身無關

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（中央社台北23日電）中國電動汽車大廠蔚來（NIO）今晚表示，一輛蔚來測試車輛昨天從上海創新港停車樓3樓墜落，造成2名數位座艙測試人員罹難。初步確認，這是一起意外事故，與車輛本身沒有關係。

22日下午5時22分，蔚來一輛ET7測試車從上海總部大樓3樓衝出後墜地，車頂被壓扁，兩名試車員送醫搶救後不治。事件引發輿論熱議，質疑蔚來怎會在高樓測試；許多評論質疑測試車出問題，才會發生這麼離譜的事件。

綜合陸媒報導，當時事件發生地點並非蔚來上海總部大樓，而是創新港區停車樓。照片顯示，這輛測試車是從3樓一個車位高速衝破水泥牆後，墜落地面。

對此，蔚來官方微博23日晚間發表聲明稱，這輛蔚來測試車從上海創新港停車樓3樓墜落，2名數位座艙測試人員罹難，其中一名為公司同事，另一名為合作夥伴員工。

聲明稱，蔚來對這次意外非常痛心，對罹難的同事和合作夥伴員工表示深切哀悼。公司已經成立專門的小組，幫助家屬處理善後事宜。

聲明還稱，事故發生後，蔚來第一時間協同公安部門啟動了事故原因調查分析程序。「根據對現場情況的分析可以初步確認，這是一起意外事故，與車輛本身沒有關係」。

蔚來發表聲明後，反而在網路社群引發更多批評，許多網友質疑蔚來怕車子賣不出去，把責任推給死者。

據報導，這起離奇事件今天被爆後，蔚來客服人員向媒體稱，不排除人為操作不當的情況；還有蔚來銷售員工稱，是該車測試人員打錯檔位，把倒車檔打成前進檔。

車評網今天稍早報導引述多名車輛開發工程師研判，可能是測試車的自動駕駛程式出了故障。（編輯：楊昇儒）1110623