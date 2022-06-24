Fed強勢升息下 中國為救經濟陷兩難

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（中央社台北24日電）分析指出，面對不同的國內經濟形勢，中美兩國貨幣政策開始分化，美國急著升息，中國則有降息的衝動；這種貨幣政策上的背道而馳，可能造成人民幣貶值和資本外流，中國經濟將面臨新難題。

綜合英國廣播公司（BBC）中文網、路透社報導，為刺激陷入困境的房地產市場，挽救因COVID-19疫情封控而受損的經濟，中國在5月下調5年期貸款市場報價利率（LPR），幅度之大出乎市場意料。

中國大多數新增貸款和未償貸款都是基於1年期的LPP而浮動，5年期利率則影響抵押貸款的定價。

與此同時，美國聯準會（Fed）連續升息，而且在美國國內通貨膨脹率持續高漲的背景下，將升息幅度提高至28年來的新高。

報導說，美國升息，意味著西方市場不得不跟進。Fed升息後，從歐盟、澳洲，再到香港，都有升息的動作。

路透社認為，隨著全球央行的升息，中國政府很難透過降低利率來刺激疲軟的國內經濟，因為北京當局若在其他主要經濟體升息之際，開始進一步放鬆貨幣政策以支撐受疫情打擊的經濟，那麼中國將面臨人民幣貶值和資本外流的風險。

對於中國這樣的新興市場來說，貨幣快速貶值隱藏著巨大風險，例如在1994年Fed的升息週期中，新興市場國家貨幣迅速貶值，其中墨西哥尤甚，貨幣大幅貶值，市場恐慌情緒蔓延，大量資本從墨西哥流出，國際收支情況惡化，直接導致了墨西哥國內爆發大規模貨幣危機。

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報導引述分析說，中國人民銀行（央行）雖對貨幣走弱沒有可擔心之處，人民幣仍然非常堅挺，但中國最不希望的是「不得不抵禦對人民幣進行急劇地、可能破壞穩定地拋售」，中國現在若降低利率，而其他所有主要經濟體央行幾乎都在升息，這種情況就有可能發生。

有分析指出，中國長期以來一直保持獨立的貨幣政策，但在這個階段，需更加注重平衡內部和外部條件，試圖避免在貨幣政策立場上與美國發生直接碰撞。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1110624