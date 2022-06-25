中國多地搶高校畢業生 供外地求職者住宿與補貼

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（中央社記者吳柏緯上海25日電）中國高校畢業潮來臨，不少地方為了爭取外地的求職者，除了加開職缺外，也提供外地求職者免費住宿、資金補貼增加吸引力。

根據統計，今年中國高校畢業生（包含大學在內的高等教育學校）規模預計達1076萬人，創下歷史新高，畢業生面臨多重就業壓力也成了重要的議題，中國從中央到地方政府，近來不遺餘力發布各種措施吸引求職者、穩定就業。

根據中國新聞周刊、第一財經報導，近來多個地方政府為了吸引正在求職的外地高校畢業生，有些提供免費住宿，也有提供車馬費等津貼。消息傳出後，部分地方政府的查詢窗口，湧入大量諮詢電話。

報導提到福建省福州市近期發布「關於進一步做好高校畢業生求職實習免費住宿的通知」，宣布外地的全日制高校畢業生，於畢業3年內有意在福州求職、創業和實習者，可申請最長不超過1年的免費住宿，每人僅限1次。

報導引述廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，福州是福建的政治、文化、教育、醫療等中心，匯聚了全福建最好的教育、醫療等各種要素資源，這幾年福州的交通樞紐機能日益突出。不過，相比杭州、南京、武漢等省會城市，福州的產業鏈不夠大、不夠強，因此加快吸引人才，有利於彌補福州發展中的弱項，加快新興產業發展和城市升級。

福州發布這項政策後，隨即接到大量的諮詢。報導引述福州高新區一名負責相關業務的工作人員表示，政策公布後，「電話一個接一個，都被打爆了」，目前提供的保障房源已經沒有了。據發布，高新區提供給畢業生免費租住的房源有100多間。除了高新區外，長樂區房源也被預訂一空。

除了提供免費住房方案外，也有地方提出經費補貼政策吸引外地求職者。

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報導提到，安徽省則計畫在省內各市的青年旅館、經濟型旅館設立「大學生驛站」，為首次到安徽求職的外地畢業生提供免費住宿、就業諮詢等服務，並提供最高人民幣2000元（約新台幣8880元）的交通補貼。

報導引述58安居客房產研究院分院院長張波分析，如果地方政府給的政策比較好，就會影響一些大學生的選擇，也會在同學、朋友間產生群聚效應，影響其他人在就業城市方面的選擇。（編輯：周慧盈）1110625