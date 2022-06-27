中國嚴苛防疫惹民怨 香港七一前夕疫情反彈升溫

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（中央社台北27日電）中國官方今天通報新增COVID-19本土病例23例（含確診與無症狀感染）。深圳的防疫政策引來民怨，居民抱怨防疫措施越來越嚴；隨著七一將至，香港疫情未見趨緩，官員坦言，疫情有機會再突破。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，26日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例39例。當中，本土病例5例，來自北京3例、上海2例；境外移入則34有例。

當天通報無症狀感染者67例，其中境外移入49例，本土病例18例。單日新增本土無症狀感染者以遼寧6例最多，廣東有3例、上海2例、北京1例。

北京昨新增本土染疫者4例，來自通州區與經開區。北京疫情整體趨緩，今天還是高一、高二、初一、初二與小學生返校第一天。上海昨天宣布29日起恢復餐廳內用，不過今天通報新增4例確診者，尚不知是否會對恢復內用政策造成影響。

深圳昨增3例本土染疫者，中國網友在微博上批評，認為當地做核酸檢測是日常生活，一旦又發生疫情，防疫手段是越來越嚴，防疫政策仍是一刀切。

深圳福田區社區小區、城中村至今仍實施封閉式管理、關閉文娛場所；在深圳搭乘交通工具要持48小時內核酸檢測陰性證明等，對於當地居民生活、工作極為不便。

港澳部分，香港主權移交、七一活動將近，疫情仍不見和緩，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，香港疫情正緩慢上升，有機會再突破。香港官方昨天通報新增1917例確診。

澳門在今天上午9時起展開第三輪核酸檢測。為了因應當地疫情，澳門政府與中國醫學專家、中國工程院院士鍾南山團隊討論，決定於27日、28日展開全民核酸檢測。這波疫情，截至26日下午，陽性個案逼近300例，有10個感染群組。

截至26日24時，現有確診病例548例（其中重症病例2例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬5565例。尚在醫學觀察的密切接觸者9萬7790人；尚在醫學觀察的無症狀感染者919例（境外移入481例）。

香港特別行政區累計通報確診病例33萬6658例（出院6萬3682例，死亡9398例），澳門特別行政區150例（出院83例）。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110627