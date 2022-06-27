中國防疫漸放寬空運回溫 暑期國內旅遊似可復甦

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（中央社台北27日電）在穩經濟考量下，中國多地防疫措施開始鬆動，部分省區放寬人員跨省流動，使中國國內航班6月中旬快速增加。中國旅遊業界預期，若疫情無重大變化，中國國內暑期旅遊有機會重回復甦軌道。

有業者預期，今年中國國內暑期旅遊人次，可望恢復到疫情前2019年暑期的70%以上。

星島日報報導，6月以來，江蘇、海南、青海、浙江、甘肅、江西等省區陸續調整跨省區流動政策。主要包括低風險地區人員不需再出示48小時核酸陰性證明，可直接通行，而需要的核酸檢測時限也有放寬。

其中，江蘇省交通運輸廳6月20日召開的常態化交通疫情防控工作視訊調度會決定，凡是行程卡不帶星號的人員直接放行；帶星號人員但健康碼為綠碼，且持有48小時內核酸陰性證明者也直接放行；若未持有48小時內核酸陰性證明者，進行1次核酸檢測呈陰性後也放行。

旅遊大省海南省6月19日也調整人員進出防疫措施。非疫區人員進出海南前，憑健康碼綠碼辦理登機或其他入省手續，不強制要求核酸陰性證明；涉疫地區人員進出前，核酸陰性證明放寬為48小時內1次。

海南省並宣布，入境人員防控措施由「14+7」天縮減為「10+4+3」天，即10天集中隔離、4天居家隔離觀察（無居家隔離條件的落實集中隔離）、3天居家健康監測。

另一個旅遊大省青海省近日也調整防疫政策。低風險地區進出青海人員，查驗48小時內核酸檢測陰性證明、健康碼綠碼和通信行程卡，完成「落地即檢」即可有序流動，不再實施「3天2檢」。

報導指出，在各地放寬人員流動政策的利多消息刺激下，中國國內航空客運6月至今出現了小高峰。數據顯示，6月19日中國國內飛行的客運班機突破8000班次。

中國旅遊平台「同程旅行」發表的「2022暑期旅行消費預測報告」顯示，綜合防疫政策放寬及利多政策支撐，與2021年同期相較，2022年中國國暑期旅遊市場將重回復甦軌道，整體出遊人次可望恢復到2019年同期的70%以上。

報告指出，從客流性質來看，今年暑期差旅、探親等剛性需求的恢復比例，將略高於旅遊度假市場。

同程研究院首席研究員程超功指出，目前中國防疫形勢趨於穩定，對旅遊市場的快速復甦產生明顯的帶動作用。在新的跨省遊熔斷機制指引下，目前除少數存在本土疫情的地區暫未放開外，大部分省區市的跨省遊都已恢復。（編輯：邱國強）1110627