人行行長：中國通膨穩定 貨幣政策將繼續發力

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（中央社台北28日電）中國人民銀行（中國央行）行長易綱近期表示，中國的通膨前景穩定，保持物價穩定與就業最大化是人行工作重點；中國經濟面臨下行壓力，貨幣政策將繼續從總量上發力，支持經濟復甦。

易綱接受官媒中國國際電視台（CGTN）專訪時作上述表示。

根據上海證券報28日報導，易綱說，中國利率形成機制是由市場供求決定的，人行透過運用貨幣政策工具引導市場利率。

他說，目前定期存款利率約1%至2%，銀行貸款利率約4%至5%。同時，債券和股票市場較為有效地運行。考慮到通膨水準，實際利率水準是相當低的，金融市場得以有效配置資源。

易綱指出，中國的貨幣政策一直是與支持實體經濟發展相適應的。廣義貨幣M2和社會融資增速與名義GDP增速基本匹配，保持流動性合理充裕，支持中小企業發展以實現就業最大化目標。

他也談及，中國實行的是靈活、以市場供求為基礎，參考一籃子貨幣進行調節的匯率制度。與20年前相比，人民幣對美元匯率升值約25%，對一籃子貨幣的名義匯率升值約30%，實際匯率升值幅度更高。

易綱強調，中國的通膨前景較為穩定，（5月份）CPI年增長2.1%、PPI年增長6.4%。保持物價穩定和就業最大化是人行的工作重點。

他說，今年以來，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和外部衝擊等影響，中國經濟面臨一定下行壓力。貨幣政策將繼續從總量上發力以支持經濟復甦，同時，也會強調用好支持中小企業和綠色轉型等結構性貨幣政策工具。

中國現正挽救因嚴苛疫情封控措施而受損的經濟。

先前有分析指出，面對不同的國內經濟形勢，中美兩國貨幣政策開始分化，美國急著升息，中國則有降息的衝動；這種貨幣政策上的背道而馳，可能造成人民幣貶值和資本外流，中國經濟恐將面臨新難題。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110628