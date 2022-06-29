竹莢魚包裝未檢出新冠病毒 陸委會痛批對岸誣指

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對於中國大陸指從台灣竹莢魚包裝驗出COVID-19病毒，暫停廠商進口一週，陸委會副主委李麗珍23日在記者會上表示，陸方作法應有科學依據，兩岸聯繫管道暢通，對岸應提供證據資料。中央社記者沈朋達攝 111年6月23日

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（中央社記者沈朋達台北29日電）對於中國大陸稱台灣未就輸陸竹莢魚包裝檢出COVID-19病毒一事回應，大陸委員會今天說，衛生福利部日前採檢均未檢出病毒，批評陸方「誣指」，無端指控造成貿易障礙。

大陸委員會今天透過書面方式表示，中共有關部門陸續誣指台灣白帶魚、竹筴魚包裝檢出新冠病毒並暫停輸入，對此，衛福部已於28日表示，經採檢國內8件竹筴魚與冷凍魷魚切片、花枝排、蝦堡均未檢出新冠病毒，呼籲若出口地都沒有，是否進口地需要更多食品管理，「而不是無端指控，造成貿易障礙」。

衛福部長陳時中28日下午說明，食品藥物管理署27日分別抽查基隆和宜蘭各一家公司、共34件檢體，包括竹莢魚、冷凍魷魚切片、花枝排、蝦堡等冰鮮及冷凍水產品的內外包裝，新冠病毒核酸檢測皆為陰性。

陸委會表示，已多次就本案對外說明，中國大陸獨樹一幟、橫空出世的防疫措施，應提出具科學性的證據資料。

陸委會也再次呼籲中國大陸有關部門，口說無憑，必須提出具科學性的證據資料，才能說服各界。

中國海關總署10日和23日表示，分別從台灣進口的白帶魚和竹莢魚外包裝樣本上檢出COVID-19病毒陽性，涉事廠商停止申報一週。

中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光今天在例行記者會回應相關提問時說，陸方在實施相關措施前已向台灣有關方面通報，截至當時，台灣有關方面仍未就相關情況有所回應。

他說，COVID-19疫情發生以來，部分地區疫情與汙染的進口冷鏈食品及包裝相關聯，陸方對進口食品採取了有關監測措施，是「完全必要、合理和正當的」。（編輯：李雅雯）1110629