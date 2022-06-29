更多編輯台推薦新聞：
隨師受邀赴越南分享專業 病童眼神烙成多年義診動力
生活

隨師受邀赴越南分享專業 病童眼神烙成多年義診動力

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令
兩岸

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令

墮胎權誰說了算？各國制度一次看

墮胎權誰說了算？各國制度一次看

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用
生活

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
馬糞海膽50年來2億顆剩5萬顆 NGO籲澎湖禁捕
首頁 / 兩岸

海峽論壇7月中登場 陸委會示警：注意統戰分化

2022/6/29 20:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈朋達台北29日電）中國大陸國台辦發言人馬曉光今天宣布，第14屆海峽論壇7月中旬將在廈門舉辦。陸委會提醒留意陸方統戰分化操作，強調不樂見地方政府與會，也呼籲民眾團體勿輕易參加。

大陸委員會今天晚間以書面方式表示，「海峽論壇」為中共主辦的大型對台統戰平台，政府對該論壇政策立場長期一貫；無論以實體或視訊、錄影方式辦理，均不會改變其統戰本質。

陸委會說，過去以來政府均禁止在台辦理相關延續或分支活動，也禁止中央機關人員參與，不樂見地方政府與會，也呼籲台灣民眾團體勿輕易參加。

陸委會說，政府提醒國人進行兩岸交流，應留意對台統戰分化操作、遵守相關規範，切勿參與配合對岸涉及「一國兩制台灣方案」、或所謂「民主協商」等活動，以維護台灣整體利益。

中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光今天表示，第14屆海峽論壇將於7月中旬在廈門舉行。

受COVID-19疫情影響，海峽論壇由往年5、6月舉辦，2020年延至9月下旬舉行。2021年更延至12月開幕，當時中國國民黨主席朱立倫預錄致詞影片，在論壇開幕式播放現身。今年台灣會有哪些政黨人士與會，受到關注。（編輯：邱國強）1110629

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族