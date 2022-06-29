海峽論壇7月中登場 陸委會示警：注意統戰分化

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（中央社記者沈朋達台北29日電）中國大陸國台辦發言人馬曉光今天宣布，第14屆海峽論壇7月中旬將在廈門舉辦。陸委會提醒留意陸方統戰分化操作，強調不樂見地方政府與會，也呼籲民眾團體勿輕易參加。

大陸委員會今天晚間以書面方式表示，「海峽論壇」為中共主辦的大型對台統戰平台，政府對該論壇政策立場長期一貫；無論以實體或視訊、錄影方式辦理，均不會改變其統戰本質。

陸委會說，過去以來政府均禁止在台辦理相關延續或分支活動，也禁止中央機關人員參與，不樂見地方政府與會，也呼籲台灣民眾團體勿輕易參加。

陸委會說，政府提醒國人進行兩岸交流，應留意對台統戰分化操作、遵守相關規範，切勿參與配合對岸涉及「一國兩制台灣方案」、或所謂「民主協商」等活動，以維護台灣整體利益。

中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光今天表示，第14屆海峽論壇將於7月中旬在廈門舉行。

受COVID-19疫情影響，海峽論壇由往年5、6月舉辦，2020年延至9月下旬舉行。2021年更延至12月開幕，當時中國國民黨主席朱立倫預錄致詞影片，在論壇開幕式播放現身。今年台灣會有哪些政黨人士與會，受到關注。（編輯：邱國強）1110629