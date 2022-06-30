G7指中國扭曲市場與強迫勞動 商務部：與事實不符

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（中央社記者吳柏緯上海30日電）七大工業國集團（G7）峰會日前落幕，公報中譴責中國「不透明且扭曲市場」的國際貿易行為，以及關切新疆「強迫勞動」的情形。中國商務部今天以「與事實不符」回應這兩個指控。

中國商務部今天下午舉行例行記者會，發言人束珏婷回應G7峰會公報中指控中國採取「非市場導向政策」，以及對新疆的強迫勞動情形「嚴正關切」等議題。

根據中國商務部網站發布的記者會問答實錄，束珏婷表示，公報中關於中國的非市場政策和做法的說法，「既缺乏國際經貿規則依據，也與事實完全不符」。

她說，全球存在不同的市場經濟模式，過去40多年中國經濟取得的成功，是改革開放政策的成功，也是市場機制作用和政府作用有效結合的成功。這是中國經濟發展的寶貴經驗。

對於新疆的強迫勞動問題，束珏婷則稱，「與事實根本不符」。

她表示，中國法律明確禁止強迫勞動，「新疆各族群眾勞動就業完全自由平等，勞動權益依法得到有效保障，生活水準不斷提高」。

此外，G7領袖承諾，將在5年內籌措6000億美元（約新台幣17.8兆元）私人和公共資金，為開發中國家所需的基礎設施提供資金，並與中國價值數兆美元的「一帶一路」倡議相抗衡。

對於這項計畫，束珏婷則表示，對於所有真正有利於促進互聯互通，有利於各國經濟發展、民生改善、社會進步的合作倡議，中方都持歡迎和開放態度。

然而她也提到，在當前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊下，全球經濟艱難復甦，更需要各方合作發展、共克時艱，「我們歡迎更多國家和機構參與高品質共建一帶一路，為增進各國民生福祉和全球經濟發展注入新的動能」。（編輯：李雅雯）1110630