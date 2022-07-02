中國半年近500項寬鬆政策 房企多未達銷售目標

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（中央社記者吳柏緯上海2日電）穩經濟要先穩房市，中國持續放寬房地產政策。據統計，上半年全中國超過180座城市總計發布近500個各式不同的房市寬鬆政策。然而上半年市場遇冷，多數企業目標完成率不到4成。

在面臨經濟成長趨緩的壓力之下，房地產業作為經濟火車頭自然成為了穩定經濟的「另類救世主」。在經歷過去一年的嚴格監管後，中國官方逐步改變監管政策，「鬆綁」成了關鍵字。

根據上海證券報、香港經濟日報報導，「築底復甦」成了今年上半年房地產市場的關鍵字。據統計，在過去6個月間中國有超過180座城市發布鬆綁房地產市場的「優化政策」，合計近500種各式不同的方案，盼能為市場注入強心針、刺激市場活絡。

報導引述中指研究院指數事業部總經理曹晶晶分析，近2個月因城施策加快，明顯向二線城市擴散。同時，住房政策與人口、租賃政策結合，刺激需求。「政策優化加上疫情影響減弱，銷售邊際改善。可以說6月市場的緩慢恢復，樓市調控政策的優化是重要原因之一。」

雖然各式鬆綁政策接連發布，然而一年多來受到監管政策衝擊的房地產市場要完全「滿血復活」仍要一段時間。

報導引述克而瑞地產研究中心最新發布的報告顯示，以規模房企今年上半年發布的業績目標完成情況來看，在公開披露年度目標的企業中，多數企業截至6月底的目標完成率不足40%，有近半數企業甚至不足30%。

報告指出，大多數企業上半年的目標完成度大幅低於去年同期，部分企業目標完成度較去年同期大幅衰退超過20個百分點。

若以銷售額來看，前10大開發商只有8間上半年的銷售額逾人民幣千億，這8家銷售額累計約人民幣1.25兆元（約新台幣5.5兆）。（編輯：周慧盈）1110702