回到70年代？ 中國15地推房票安置政策提振房市

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（中央社台北22日電）中國15個城市近期向被徵收房屋的市民推出房票安置政策，房票金額一般大於現金補償金額，憑房票在當地購房。陸媒形容好像回到70年代，分析指此舉有助提振房市，去庫存壓力。

綜合中新財經、澎湃新聞及第一財經報導，房票安置措施是指政府向被徵收房屋者，根據房屋價值發放等額面值的房票，被徵收人可憑房票在有效期內購買合作開發商的房子。各地一般會設置獎勵金額，即房票一般大於選擇現金補償的金額。

據統計顯示，今年3月以來，中國已有15個城市推出房票安置政策，包括信陽、宜賓、常熟、江陰、溫州、南京市溧水區、鄭州等。

以鄭州為例，20日發布房票新政指出，被徵收房屋者可使用房票購買當地的商品住房，並獲得安置補償權益金額8%作為獎勵，且不計入家庭限購套數，可同時獲得資金、購房區域選擇、購房資格、契稅減免、子女入學資格等相關獎勵和優惠。

河南信陽4月初發布有關拆遷戶可憑房票購房新政，並稱被徵收房屋者可獲5%獎勵及稅收減免。

房票並不是本輪中國房市調控的創舉。2015年已有城市在棚戶拆遷安置中推出房票政策，當時房地產市場面對較大的去庫存壓力。2016年同樣在去庫存大勢下，許多城市也採用這項政策，並於2018年逐步退場。

2022年中國房地產市場持續不振，房票補償再成為提振房市的手段，中新財經以「歡迎回到70年代？！」形容重推房票措施，並指「不少網友直呼有穿越上世紀的感受」。澎湃新聞以「不是穿越！多地真的在發房」為題報導。

中指研究院河南公司總經理梁波濤表示，房票安置措施有助刺激鄭州房地產市場和撐住市場的功能，有利於市場去庫存，提振整體房地產市場信心。

南京房地產業內人士表示，政府藉由房票措施將購買力直接過渡到市場，變相增加市場需求，有利房市成交。

廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，房票安置政策意味著房地產單一維度的需求刺激已經過時，必須要制定更加精細化、滿足居民心理訴求的政策，才能釋放需求。（編輯：陳沛冰）1110622