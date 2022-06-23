中國救房市花招百出 青島「惡意不買房」要約談

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中國多地為促進民眾買房可謂花招百出，青島市薛家島街道辦事處17日下令社區調查居民購房意願，還要求針對「惡意不買房」且銀行有巨額存款者，一律約談。圖為民眾在福州市一處建案接待中心瞭解訊息。（中新社提供）中央社 111年6月23日

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（中央社台北23日電）中央下令「穩樓市」後，中國多地為促進民眾買房可謂花招百出，青島市薛家島街道辦事處近日下令社區調查居民購房意願，還要求針對「惡意不買房」且銀行有巨額存款者，一律約談。

綜合南方財經、頭條日報報導，青島市西海岸新區薛家島街道辦事處17日發布「關於做好促進居民購買新建商品房的通知」，要求截至6月底，每個合作社完成網簽新建商品房不少於2個，各社區負責牽頭匯總，及時把居民購房意願摸排情況報發展保障中心。

「通知」還要求，「凡惡意不買房，如查到銀行有巨額存款，一律提醒談話」。該項工作納入2022年度工作考核，超額完成任務的合作社一事一議加分，具體考核辦法另行制定。

薛家島街道辦事處工作人員18日證實確有此事，並稱「通知」中所說的「上級部署」是指「青島西海岸新區管委辦公室」和「青島市黃島區人民政府辦公室」聯合印發的一份紅頭文件。

南方財經記者以有意願買房人士的身分聯繫了薛家島街道轄區內的珠江路社區，該社區工作人員表示，確實有接到街道下發的關於將新建商品房網簽人數納入考核的通知，「完不成的話，我們社區是要扣分的，社區書記也是有可能要被扣錢的。」

「惡意不買房」相關新聞在中國大陸社群引發網友熱傳與訕笑後，已遭網管下架。

對此，中國官媒證券時報今天發出評論稱，穩樓市應該「因城施策」，不宜矯枉過正。

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評論稱，繼放鬆限購、限貸等常規購房支持政策後，近期多地穩定房地產市場又出現了新花樣，多地「房票」再現江湖，有房企推出「小麥換房」、「大蒜換房」，更有傳言稱某地將買房納入年度考核，「惡意不買房」要被約談。這些「花式促銷」，反映了地方房地產市場去庫存的迫切心理。

評論並稱，情急之下，政策難免走樣，有些地區推出的優惠政策，就顯得不是那麼靠譜。主動買房年終優先評優、「惡意不買房」要被約談，如果不是無厘頭的網路傳言，則不免讓人憂心忡忡了。（編輯：楊昇儒/唐佩君）1110623