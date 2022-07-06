北京也出現本土Omicron BA.5 通報3例

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（中央社台北6日電）繼西安之後，中國首都北京市今天通報新增3例Omicron的BA.5.2亞變種病毒病例，官方初步認為是輸入病例引起的本土聚集性疫情，表示要加強進入北京關卡的管控查驗。

據央視新聞，北京市政府6日下午召開疫情防控工作新聞發布會。北京市疾控中心副主任龐星火通報，7月4日至6日下午3時，北京累計報告12例COVID-19感染者。

她指出，北京市疾控中心實驗室對7月5日通報的感染者1至3的標本進行基因測序，結果顯示病毒均屬於Omicron BA.5.2分支。

龐星火說，基因序列比對結果顯示，3例感染者與北京市現有及既往本土病例、北京市境外移入病例序列同源性低，為不同傳播鏈。綜合流行病學調查及基因測序結果，初步認為本次疫情為輸入病例引起的本土聚集性疫情。

她說，截至目前，除昨天通報的感染者1為社會面篩查人員，其餘感染者均為其密切接觸者，均為隔離觀察人員，傳播鏈條清晰，來源明確，根據現有疫情發展態勢，初步認為本次疫情「總體可控」。

北京市政府發言人徐和建說，延慶區近日篩查發現的這起由入境隔離期滿返京人員引發的聚集性疫情，警示溢入是當前首都疫情防控面臨的最大風險。

他表示，要嚴格機場、火車站、進京檢查站等場所遠端管控查驗，加強賓館、酒店、民宿等單位排查。高度關注國內涉疫風險地區，嚴格入境人員物資閉環管理，嚴防風險外溢。

據報導，北京北京市衛健委副主任李昂今天在會中宣布新規定，7月11日起，進入聚集場所的人員須接種COVID-19疫苗。

陝西省西安市是中國大陸首個通報BA.5本土疫情的地區，昨天通報2至4日檢出18例均為Omicron BA.5.2分支。西安當局為此宣布，今天起實施臨時性管控7天。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110706