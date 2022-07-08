不確定因素多 中商務部稱下半年貿易成長不樂觀

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（中央社記者吳柏緯上海8日電）中國商務部7日發布今年前5個月服務貿易發展情況，服務進出口總額年增22%，平穩成長。然而下半年因地緣政治衝突、多國貨幣景縮政策，不確定因素增多，貿易成長前景不樂觀。

根據中國商務部7日發布「關於今年1至5月服務貿易發展情況」顯示，今年前5個月，服務進出口總額約人民幣2.36兆元（約新台幣10.4兆），年增22%；其中服務出口約1.15兆元，年增26.3%；進口1.21兆元，年增18.2%。

據商務部官網發布記者會文字實錄，發言人束珏婷表示，預計6月仍將維持較高成長。然而她也坦言，下半年貿易成長前景不容樂觀

束珏婷說，下半年中國外貿發展面臨的不確定、不穩定因素增多，形勢依然複雜嚴峻。從外需看，受地緣政治衝突、部分已開發經濟體加速景縮貨幣政策等影響，全球經濟增速恐放緩，貿易成長前景不容樂觀；從中國國內看，下半年外貿基期明顯偏高，企業綜合成本仍偏高，接訂單、拓市場仍有難度。

她進一步指出，商務部將會會同各地方、各相關部門落實穩外貿政策，推動外貿領域保通保暢、加大財稅金融支援、穩定外貿產業鏈與供應鏈，繼續支持企業用足用好相關政策，幫助廣大外貿企業穩定健康發展。

具體措施包含幫助企業降低綜合成本、支持企業積極參加各類展會、鼓勵企業不斷提升創新能力等。（編輯：曹宇帆）1110708