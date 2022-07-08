黎智英在英律師團 遭香港國安人員警告違法

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（中央社台北8日電）英媒報導，正在香港服刑的壹傳媒創辦人黎智英3名在英國的代表大律師，接獲自稱香港國安部門人員發出的電郵，指他們違反港區國安法及可以被引渡，並警告他們不要踏足中國領土。

英國泰晤士報7日報導，英國倫敦著名大律師事務所「道迪街律師事務所」「Doughty Street Chambers」 3名代表黎智英的大律師，包括英國御用大律師蓋拉格（Caoilfhionn Gallagher）、高級大律師普萊斯（Jonathan Price）及羅賓遜（Jennifer Robinson）在7月1日香港主權移交25週年當天，收到自稱香港國安部門人員發出的電郵。

電郵指3人違反香港國安法及可以被引渡，並指任何人拒絕遵從香港特別行政區的法律可以被其他司法管轄區引渡，外國人將被控顛覆罪。電郵並警告他們不要嘗試進入或踏足中國領土。

報導引述蓋拉格表示，黎智英指示律師為他在聯合國上維護其權利，被當局認為具有顛覆性，這令人深感擔憂，破壞了法治和國際保護人權的機制。

根據道迪街律師事務所網站，3人作為黎智英的國際律師團隊，已於7日向聯合國「任意拘留問題工作組」提出緊急申訴，指2020年港國安全法實施後，針對黎智英的行為愈演愈烈，拘留黎智英是違反國際法，要求聯合國工作組採取緊急行動，確保黎智英獲釋。

路透社7日報導，3名大律師表示，威脅記者、參與民主運動人士及律師已在香港發生一段時間，現在恐嚇手段伸延至香港及中國境外。

3名大律師拒絕表示會否到香港出席有關黎智英的審訊。

報導指出，蓋拉格此前受到香港親中媒體文匯報的攻擊，指她是「反中國」及反對港區國安法，並指像蓋拉格的外藉律師參與黎智英的案件，顯示黎勾結外國勢力。

香港政府沒有對路透社的查詢置評。

蓋拉格及其代表黎智英的法律團隊今年4月曾去信聯合國，要求就黎遭到監禁並面對多項刑事指控進行調查，並指黎智英僅因為發表言論，以及尋求捍衛香港的新聞自由、民主和法治，而面臨在獄中度過餘生的風險。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110708