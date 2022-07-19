中國上半年工業年增3.4% 官員坦承下半年局勢複雜

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（中央社台北19日電）中國官員今天表示，上半年工業增加值年增3.4%、製造業增加值年增2.8%；下半年面對的壓力較大且複雜，將會落實落細穩經濟一攬子政策措施。

中國國務院新聞辦公室今早舉行2022年上半年工業和信息化發展情況記者會，工業和信息化部新聞發言人田玉龍在會上通報了相關數據。

根據通報，1到6月份，規模以上工業增加值年增3.4%；4月份下滑至-2.9%，5月份轉負為正成長0.7%，6月份加快回升至3.9%，走出了一個V字形態勢。

製造業方面，上半年規模以上製造業增加值年增2.8%，製造業增加值占GDP比重達28.8%，比2021年提高1.4個百分點。

另外，出口帶動作用持續增強，1到6月份工業企業出口交貨值增長10.8%，其中，4月份下降1.9%之後，5、6月份分別成長11.1%和15.1%。

製造業投資保持較高增幅，製造業投資年增10.4%，其中第2季增長7.4%，高出固定資產投資增幅3.2個百分點。

田玉龍坦承，當前內外部壓力比較大，特別是全球經濟放緩、通膨嚴重，不可避免對貿易需求、全球供應鏈穩定、大宗商品價格帶來影響。所以，中國下半年面對的壓力比較大，也比較複雜。

中國因嚴苛的防疫政策導致供應鏈受阻，工業和信息化部運行監測協調局負責人陶青表示，暢通產業鏈供應鏈是工業穩增長的首要任務，會全力保障產業鏈供應鏈穩定暢通。

陶青又說，經過3、4月份的衝擊和歷練，很多企業、很多地方及時形成自己的應急備案，中國現在也非常有信心，在任何衝擊下，都能夠迅速實現閉環管理和穩定生產工作。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110719