中國大幅整改解放軍後勤補給 專家：還是不到位

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）香港「南華早報」（SCMP）今天報導，資深美國軍事分析專家認為，儘管中國近年來大幅軍改，解放軍的後勤補給還是「非常不到位」，推估解放軍空軍的作戰量能撐不到兩週。

美國國防部資深分析專家阿洛斯德基（Joshua Arostegui）及其他軍事專家表示，即使解放軍現役官兵員額可觀，但後勤補給的缺口，意味著這支部隊的戰備非常薄弱。

阿洛斯德基19日在位於美國華府的智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）表示，解放軍陸軍的作戰後勤補給有時似乎仍顯不足，不具備當代的後勤補給策略。他質疑，一旦戰爭爆發，在戰術層面解放軍究竟能撐多久。

阿洛斯德基藉由近來美國國防部針對中國期刊文章的分析，以及中央電視台播放的官方畫面，總結解放軍的戰力，關注到解放軍補給基礎設施，從補給艦到飛機維修停機坪，均呈現不足的情況。

中共領導人習近平自2016年建置後勤保障部隊，以大幅整改中國軍方的後勤體系，雖然這支部隊的型態可能有助於提高效率，軍事分析專家說，卻也導致特定戰區的指揮官喪失直接授權的權力，造成官僚的延宕。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情使得解放軍得以首度在承平時期有個測試，其被賦予投送醫療救助與物資、建置醫院等工作以及執行其他任務，阿洛斯德基說，成果看起來蠻不錯的。

然而，阿洛斯德基和另位專家塞申斯（JR Sessions）指出，投入公眾醫療緊急救援和因應瞬息萬變的複雜戰局，兩者可說是截然不同，質疑軍民兩用的轉換，解放軍是否已做好萬全準備。

阿洛斯德基還說，「對於其他有意震懾中國的國家…後勤補給體制可說是暴露了解放軍的罩門」。

塞申斯則說，北京意圖整合京東、順豐速運等民間物流公司，融入戰時運輸體系。他說，解放軍最新暴露的後勤集權罩門在於動態決策能力—於戰況驟變下，視戰場做出動態決策、給前線再提供補給的能力，這令人想起俄羅斯出兵烏克蘭期間面臨的難題。

他說，目前解放軍建置的後勤保障部隊，有時下令調動得經過5或6層關卡的核准，以致解放軍內部也有批評聲浪。

美國國防情報局前東亞國防情報官員、現任喬治華盛頓大學艾略特國際事務學院兼任教授亨利（Lonnie Henley）說，對於解放軍的海空軍維持大規模作戰能力，他「尤其感到存疑」。

亨利認為，解放軍的運輸部門與裝備不足以因應各方預期旅級部隊應可肩負的遠距作戰，推測解放軍空軍的作戰大約只能維持兩週，因為在規模較大的軍事演習裡，他們的空中演訓最多就是幾天而已。

他說，「唯有你實際執行，否則你不會明白那究竟有多麼不容易」。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110720