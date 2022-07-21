賴清德：過去6年台灣善意不斷被中國忽略

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副總統賴清德21日在國立台灣師範大學東亞學系教授范世平新書「蔡英文執政後的美中戰略與習近平之挑戰」發表會中致詞時說，過去6年是台灣善意不斷被中國忽略的歷史，總統蔡英文兩度遞出橄欖枝卻未獲回應。中央社記者沈朋達台北攝 111年7月21日

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（中央社記者沈朋達台北21日電）副總統賴清德今天說，過去6年是台灣善意不斷被中國忽略的歷史，總統蔡英文兩度遞出橄欖枝卻未獲回應。若中方能理解，兩岸關係不至於那麼差，中方的壓力也不會如此巨大。

他強調，中國應能理解台灣社會廣大人民的善意。

賴清德今天上午在國立台灣師範大學東亞學系教授范世平於國策研究院舉辦的「蔡英文執政後的美中戰略與習近平之挑戰」新書發表會致詞時，作上述表示。

賴清德說，蔡英文在2016年總統就職典禮中提出，會根據中華民國憲法和兩岸人民關係條例等法律和對岸交流，無非是一方面想保全台灣主權，另一方面也對中國遞出橄欖枝；但中方卻稱這是未完成的答卷。

他說，蔡總統沒有放棄，第一任期內又提出，善意不變，承諾不變，不會在壓力下屈服，也不會走回對抗的老路上；中方卻賞給台灣港澳模式的「一國兩制」。

賴清德說，蔡總統第二任之初又提和平、對等、民主及對話4個原則，再度遞出橄欖枝；得到的卻是共機不斷飛進台灣防空識別區西南角，以及在國際社會更嚴厲地打壓台灣。

他表示，若中國可以理解台灣政府和人民的善意並妥善回應，兩岸關係不至於那麼差，中國國家主席習近平的挑戰也不至於那麼巨大。

賴清德也說，有人問到，台灣若不接受「一中原則」和「九二共識」，則是否有新的共識來進行兩岸交流？

他對此認為，以任何有目的性的政治前提交流，都不需要。話鋒一轉，他提到已故的前日本首相安倍晉三對台灣的幫助，和日本對台的支持，從未預設前提，國家交往和人際交往一樣，尊重善意才是最重要。

賴清德又提到，他為本書寫序時，把在國際競逐的國家比喻為大海中航行的一艘艘船。2016年後由於美中關係劇變，和中國對外擴張、對內加強控制，這片大海從未平靜過，每艘船都在驚濤駭浪中航行。

他說，自己6年間在市長、行政院長和副總統的位置上就近觀察蔡總統，佩服她的冷靜和國際視野，正確把握國家大政方針和國際發展方向，儘管大海波濤洶湧，台灣正乘風破浪，逐步往正確方向邁進。（編輯：李雅雯）1110721