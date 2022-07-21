恆大尚未與債權人達成協議 重組計畫可能受影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海21日電）深陷財務困境的房地產開發商中國恆大預計在7月底發布重組計畫。據外媒報導，截至目前，恆大尚未與境外債權人達成重組協議，重組計畫時程可能受到影響。

中國恆大在6月下旬發布公告提到，正在積極推進重組工作，預計將於7月底前公布初步重組方案。

華爾街日報報導，隨著時限越來越近，恆大仍未與境外債權人達成重組協議，可能為發布重組計畫增添變數。

報導引述知情人士表示，恆大與各方債權人的顧問、代表已就債務重組問題進行了長時間的討論，這些顧問與代表人仍在調查恆大的資產和負債規模，並且需要更多時間評估業務未來可能價值以及能夠產生多少現金流。

報導提到，受到中國房地產市場不穩定，銷售量下降，加上消費信心疲弱，使得評估工作更困難，「在投資者全面了解企業資產與負債前，無法制定重組計畫。」知情人士指出，恆大仍希望按照原先的計畫，於本月底前公布部份重組細節，然而債權人方則希望恆大在雙方達成部份共識後再發布。

報導說，為盡快達成協議，恆大可能會在部分重組計畫讓步，包含和債權人進一步討論相關內容、更清楚說明重組計畫中將遵守的原則，以及保證境外債權人的合法權利受到保障。（編輯：周慧盈）1110721