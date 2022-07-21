學者新書論蔡政府美中台關係 指習近平承受挑戰

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國策研究院21日為台灣師範大學東亞學系教授范世平（左4）的新書「蔡英文執政後的美中戰略與習近平之挑戰」舉辦發表會。范世平和大陸委員會副主委邱垂正（左起）、立委林俊憲、立委羅致政，和副總統賴清德、國策院長田弘茂、立委王定宇、立委劉櫂豪和國策院執行長郭育仁合影。中央社記者沈朋達攝 111年7月21日

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（中央社記者沈朋達台北21日電）學者范世平新書「蔡英文執政後的美中戰略與習近平之挑戰」近日出版，他說自己前一本書中受挑戰的是總統蔡英文，如今角色互換，很大程度與美中戰略和國際情勢變化有關。

國策研究院今天為台灣師範大學東亞學系教授范世平的新書「蔡英文執政後的美中戰略與習近平之挑戰」舉辦發表會。副總統賴清德、大陸委員會副主委邱垂正，和民進黨立法委員羅致政、王定宇、林俊憲和劉櫂豪都到場推薦致詞。

范世平說，他的新書解析蔡英文執政2016至2020年間的美中台關係發展。他的上一本書「習近平對台政策與蔡英文之挑戰」出版於2015年蔡英文勝選前，當時的情勢是中國國家主席習近平投球，蔡英文接球。如今兩人角色互換，接受挑戰的是習近平，他認為，這和美中戰略及國際情勢變化有關。

他在書中將這段時間的美中台關係分成3個階段，並談時任美國總統川普（Donald Trump）和蔡總統通話、川普和北韓領導人金正恩會面、美中貿易戰等事件對三方關係的影響。

邱垂正致詞時說，蔡總統上任以來最大的挑戰，是美中關係的劇烈變化，由美國前總統歐巴馬（Barack Obama）時期的相對緩和，逐漸變成川普時代的激烈競爭，而台灣是美中競爭格局裡的核心議題之一。

他說，習近平上台後，中共對台強勢作為步步進逼，包括：軍事威嚇、外交打壓、經濟吸納與制裁、社會滲透分化，以及透過心理戰、輿論戰和法律戰等認知作戰，和企圖以灰色地帶衝突改變台海現狀。

邱垂正說，面對中共的極限施壓需要領導人審時度勢，冷靜判斷各方意圖，穩健掌舵，才能讓台灣風險最小化、利益最大化。他說，書中提綱挈領地分析蔡總統面對變局的過程，獲得國際社會肯定。

他又說，這本書提供身歷其境的敘事架構，讓讀者重回歷史現場，無論是否同意作者的敘事觀點，都能讓學界和政策界以更宏觀角度，看清世局變化。

邱垂正說，面對甚囂塵上的「武統論」，書中也根據中共內部、國際情勢和台灣作為等因素，剖析中共不可能對台動武的10個理由，可作為台灣理性判斷的基礎，冷靜應對變局。他寄語相關領域的專家學者能給予更多寶貴建言。（編輯：李雅雯）1110721