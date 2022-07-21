央企中國礦產成立 分析：擴大國際採購議價權

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（中央社台北21日電）中國中央直屬企業中國礦產資源集團成立，分析指出，這一舉動經濟戰略布局意味濃厚，中國是全球最大鐵礦石消耗國，鐵礦石資源進口卻受制於外商，整合採購平台，將可擴大採購議價權。

中國礦產資源集團有限公司19日成立，法定代表人為姚林，註冊資本人民幣200億元（約新台幣885億元）。經營範圍包括選礦、礦物洗選加工、金屬礦石銷售、採購代理服務、貨物進出口、從事與主業相關投資活動和資產管理服務等。

中國礦產資源集團有限公司5名高階管理人員分別來自中鋁集團、中國寶武、五礦、鞍鋼集團等4家央企和國家發改委。

綜合上海證券報、中國企業家日報等媒體報導，中國對鐵礦石資源進口高度依賴。

據中國鋼鐵工業協會研究報告，中國鐵礦石對外依存度連續多年保持在80%以上，巴西的淡水河谷、澳洲的力拓、必和必拓、FMG等4大礦商控制全球70%左右供應量，鐵礦石資源供應高度集中，為賣方主導市場。

報導指出，中國是鋼鐵產量最多的國家，理應對於進口原料有強大議價空間，卻因對外談判和行動未能一致，鐵礦石資源始終為賣方市場。澳州跟著美國政策「聽風就是雨」，卻又控制中國60%左右鐵礦石進口，對於中國來說是個致命風險。

業內人士推估，新成立的礦業央企有望成為國內鐵礦石需求整合平台，在一定程度上統籌鐵礦石進口採購等環節，提高中國在鐵礦石交易市場上的議價權；且也有利於推進境外項目投資和開發，提升海外權益礦占比。

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中國科學院戰略問題諮詢研究中心副主任周城雄21日於官媒環球時報發表評論指出，在全球鐵礦石交易市場中，中國進口量占比近7成；但是鐵礦石企業數量過少，形成寡頭壟斷局面。

周城雄認為，中國鋼鐵企業數量多，由於分散議價，鐵礦石交易價格必然不利，礦產資源集團成立後，可以將礦石資源的開採和進出口集中起來，提高原材料環節的行業集中度，這是快速扭轉鋼鐵業被動局面的重要一步。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110721