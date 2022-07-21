中國疾控中心：研究隔離可否再縮短

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（中央社台北21日電）中國經濟持續受疫情管控牽制之際，中國疾控中心官員今天說，將不斷收集梳理各地在疫情處置出現的新問題和新難點，比如隔離週期可否再縮短，力爭將疫情防控對經濟和生活的影響降至最低。

中國6月28日發布「新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）」，將密切接觸者及入境人員隔離時間從「14+7」放寬為「7+3」後，官方今天釋出可能進一步縮短隔離週期的訊息。

據中國網直播，中國國務院聯防聯控機制21日下午舉行新聞發布會，中國疾控中心傳防處研究員王麗萍表示，將不斷收集梳理各地根據第九版防控方案總體措施要求，在疫情處置出現的新問題和新難點，比如，「各類風險人員的隔離管控週期與方式，是否可進一步縮短」。

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她說，如何更快速有效開展跨區域風險人員協查，以盡可能降低疫情跨區域傳播的風險，再比如各地是否可根據每起疫情具體流調與風險研判結果，對低風險區範圍進行更為精準的劃定等進行分析研究，收集相關數據，對我國防控方案做更進一步更新與完善，「力爭將疫情防控對我國經濟社會發展和群眾生活的影響降至最低」。

中國6月28日發布第九版防控方案後，本土疫情持續升溫，國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華在會中強調，第九版防控方案是對防控措施的優化，絕不是放鬆防控。第九版防控方案的關鍵體現在：一是把該管住的重點管住、二是把該落實的措施落實到位、三是把該取消的堅決取消。（編輯：楊昇儒）1110721