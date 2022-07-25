中國公安部：唐山打人案偵辦順利 一定徹底查清

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北25日電）中國公安部刑事偵查局長劉忠義今天說，唐山燒烤店打人案目前「偵辦進展順利」，「請大家相信公安機關一定會徹底查清全案」，依法嚴懲犯罪，並會向社會公布具體情況。

唐山打人案曾經在中國民間喧騰一時，且引發諸多傳言，其中傳播最廣者包括4名受害女子均已死亡等。最近雖趨於沉寂，但相關傳言仍不時在中國網路上零星出現。而由於全案由異地廊坊市警方偵辦，使在地的唐山市警方公信力及形象跌入谷底，飽受質疑。

央視新聞報導，中共中宣部今天舉行「中國這十年」系列主題記者會，劉忠義在會中作上述表示。

劉忠義說，唐山燒烤店打人事件引發社會廣泛關注，造成惡劣社會影響。公安部對此高度重視，對此案第一時間派出工作組，並從全國抽調專家前往一線指導案件偵辦。目前案件「偵辦進展順利」，具體情況會向社會公布。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他表示，中國公安部充分理解全社會對案件偵辦工作的高度關注。也正因如此，專案組對涉及的每一條違法犯罪線索均全力以赴開展偵查調查，「務求事實清楚、證據確鑿」，「請大家相信公安機關一定會徹底查清全案，依法嚴懲犯罪」。

劉忠義並針對中國新任公安部長王小洪一上任，公安部6月25日起即展開「夏季治安打擊整治百日行動」說，刑偵部門共偵破各類刑事案件4.9萬起，抓獲犯罪嫌疑人7.2萬人。（編輯：邱國強）1110725