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中港商討：來港上市中企可與港分享敏感數據

2022/7/26 15:07
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（中央社台北26日電）香港財政司司長陳茂波表示，正與北京中央政府商討，容許來港上市的中國企業，包括在美國退市的中企，與香港分享敏感數據，這將有助香港成為世界級數據中心。

陳茂波接受南華早報（SCMP）訪問時作出上述表示。

南華早報今天報導，陳茂波表示，如果港府可以說服北京中央政府，容許來港上市的中國企業與香港分享敏感數據，並確保數據保留在香港，不會流出海外，這將令香港處於非常有利的地位。

他表示，要達到這目標，便需有足夠保障，令北京中央政府放心讓中企的跨境數據在港使用，港府不排除立法加強數據安全，但現階段未有定論。

陳茂波又說，中國相關金融機構在香港的市場份額逐漸增加，目前佔銀行業總資產約1/3，並形容中國的金融機構是香港重要的參與者。

對於外界一直關注聯繫匯率的問題，陳茂波在訪問中表示，即使近期香港出現資金外流、中美關係存在挑戰，但港元絕對不會與美元脫鉤，因為港元與美元掛鉤符合國家戰略，並強化香港作為國際金融中心的地位。

聯繫匯率下，港元匯率保持在7.75至7.85港元（約新台幣29元）兌1美元的區間內，香港金融管理局會在這匯率範圍內買賣港元。

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隨著港匯偏弱，香港金管局最近3個月多次入市，捍衛港元匯率。陳茂波表示，有關舉動符合聯匯制度設計，沒有理由要恐慌，強調香港資金有充足流動性。近期資金外流主要受套息交易影響，目前為止資金流出規模只屬非常小部分。

他又說，目前香港的外匯儲備約4500億美元，相當於基礎貨幣的1.7倍。銀行體系流動性比率達158%，高於全球要求的100%。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110726

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