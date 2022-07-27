中國光大前高層陳爽受查 失香港勳銜

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（中央社記者張謙香港27日電）香港政府今天公布本年度的授勳名單，據報導，中國光大控股有限公司前黨委書記、行政總裁陳爽原在名單中，但因為正接受中紀委調查，被行政長官李家超下令取消其勳銜。

星島日報今天在報導中表示，中紀委官網披露，陳爽正接受中紀委駐光大集團紀檢監察組、安徽省紀委監委監察調查，而港府今天凌晨公布的授勳名單中，陳爽原定獲頒銅紫荊星章。

據報導，政府在原有名單中讚揚陳爽在推動香港創新及科技發展、促進香港及中國金融市場的緊密合作、鞏固香港作為國際金融中心的地位及提升香港金融服務業的國際競爭力，提供了寶貴意見，貢獻良多。

但陳爽的名字最終不在名單中。

報導表示，55歲的陳爽為江蘇南通人，持有華東政法大學法學碩士銜及香港大學專業進修學院法律文憑，曾任光大集團有限公司董事兼副總經理、光大控股有限公司執行董事兼首席執行官等。

香港的授勳及嘉獎制度由來已久，在港英政府年代已經存在，當局每年都會向社會人士授勳或予以嘉獎，以表揚他們為香港作出的貢獻或出類拔萃的成就。

這些勳章及嘉獎等級相當多，其中最高等級依次是大紫荊勳章、金紫荊星章、金英勇勳章、銀紫荊星章和銀英勇勳章。

本年度有889人獲港府授勳或嘉獎，為歷屆最多，當中有7人獲大紫荊勳章，包括李家超、行政會議成員張宇人、終審法院常任法官李義等。

上月初，泛民主派核心成員戴耀廷、楊森和單仲偕因為各自涉及國安法或非法集結等罪，被港府撤銷勳銜。

戴耀廷為香港大學法律學院前副教授，楊森是民主黨前主席，單仲偕為民主黨前副主席，前者於2001年獲政府頒發榮譽勳章，後兩人曾獲頒發銀紫荊星章並獲委任為太平紳士。（編輯：陳沛冰）1110727