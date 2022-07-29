中國國常會推有效投資與增加消費 不搞大水漫灌

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（中央社記者吳柏緯上海29日電）為穩住下半年經濟，中國國常會再做出指示，要求推動有效投資和增加消費，重視時效、果斷，不能搞「大水漫灌」。會中再提到延續新能源車免徵購置稅等刺激汽車消費措施。

據央視新聞聯播，中國國務院總理李克強29日主持國務院常務會議。會議指出，要貫徹黨中央、國務院部署，按照「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，抓住當前重要時間節點，鞏固經濟恢復基礎，保持今年經濟運行在合理區間。

會議要求進一步執行擴大需求的舉措，推動有效投資和增加消費。抓住當前重要時間點，鞏固經濟恢復基礎、著力穩就業、穩物價，藉此保持經濟在合理區間運行。

會議指出，發揮有效投資對經濟恢復與發展的關鍵作用，「投資要注重有效性，既及時果斷決策實施，又不搞大水漫灌，不能蘿蔔快了不洗泥（追求速度而不重視細節）。」

會議強調，要督促地方加快專項債使用、以市場化方式好好使用政策性開發性金融工具，主要投資條件成熟、有效益、能儘快發揮作用的基礎設施和新型基礎設施，不得用於土地儲備和彌補地方財政收支缺口。

會議也提到，要推動消費繼續成為經濟主要拉動力，針對汽車產業要放寬購車資格限制、打通二手車流通堵點、延續新能源汽車免徵購置稅政策。

會議還提出，在居住方面，支持剛性和改善性住房需求、鼓勵地方對綠色智慧家電等予以適度補貼。

在小微企業方面，會議強調落實餐飲、零售等困難行業扶持政策，全面延續服務業增值稅加計抵減，確保應享盡享，協助渡過難關，以此支撐消費。（編輯：楊昇儒）1110729