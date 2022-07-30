習近平：必須發揮港澳台統戰工作爭取人心的作用

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（中央社台北30日電）中共總書記習近平說，今年是中共提出統一戰線政策100週年，要堅持愛國統戰發展的正確方向，準確把握新時代愛國統戰的歷史方位。必須發揮港澳台和海外統戰工作「爭取人心」的作用。

新華社今天報導，中共中央統戰工作會議7月29日至30日在北京召開，習近平出席會議發表重要講話時，作以上表示。

習近平在會中提出「新時代愛國統一戰線」的基本任務，其中提到要堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持中國共產黨領導，堅持中國特色社會主義道路，高舉愛國主義、社會主義偉大旗幟；促進海內外中華兒女團結奮鬥，為全面建成社會主義現代化強國、實現中華民族偉大復興彙聚磅礡偉力。

習近平強調，中共在實踐中形成了關於做好新時代黨的統一戰線工作的重要思想，就加強和改進統戰工作提出了一系列新理念新思想新戰略。他提出12個「必須」，其中包括「必須發揮港澳台和海外統戰工作爭取人心的作用」。

習近平指出，統一戰線是黨克敵制勝、執政興國的重要法寶，是團結海內外全體中華兒女實現中華民族偉大復興的重要法寶，必須長期堅持。「人心向背、力量對比是決定黨和人民事業成敗的關鍵，是最大的政治」。統戰工作的本質要求是大團結大聯合，解決的就是人心和力量問題。

他強調，現在，統一戰線面臨的時和勢、肩負的使命和任務發生了某些重大變化。「世界百年未有之大變局加速演進，統一戰線在維護國家主權、安全、發展利益上的作用更加重要」。

習近平並強調，中國社會結構發生深刻變化，統一戰線在增強黨的階級基礎、擴大黨的群眾基礎上的作用更加重要。要深刻理解發展壯大新時代愛國統一戰線的重要意義，以高度的使命感和責任感做好工作。

他還要求加強海外愛國力量建設，涵養壯大知華友華力量，促進中外文化文明交流互鑒。「要做好網路統戰工作，走好網路群眾路線」。（編輯：楊昇儒）1110730