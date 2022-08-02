中國再通過新一批遊戲版號 仍未見騰訊與網易

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海2日電）中國逐步放寬對遊戲產業監管，然而對於產業巨頭的限制並未鬆綁。中國國家新聞出版署1日發布8月過審的遊戲版號，共69款，創4月復批以來單月新高，但仍未見騰訊、網易等企業。

中國國家新聞出版署今年4月起重新恢復審批遊戲版號，至今已經發布4次通報，每次過審的遊戲數目都較前一次增加。加上8月的通報，今年至今已累計通過241款遊戲的版號。

然而這份公告呈現「幾家歡樂幾家愁」，中國遊戲產業巨頭騰訊、網易旗下的遊戲仍未在這次的名單中。截至目前4次發布中，這兩家企業始終「榜上無名」。

在去年開始的遊戲業監管政策中，騰訊首當其衝，更被點名遊戲業版圖太大，可能涉及壟斷。

中國從去年7月22日暫停批准新的網路遊戲版號，此舉對於中國的遊戲產業造成影響，甚至傳出大量遊戲企業、工作室關門。直到今年4月上旬才重新審批遊戲版號。

香港經濟日報的報導引述摩根士丹利（Morgan Stanley）分析認為，雖然騰訊及網易未在名單上，但遊戲版號復批，代表中國網路業監管已進入拐點，特別是遊戲業。（編輯：陳沛冰）1110802