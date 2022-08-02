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裴洛西料將抵台 台北101點燈歡迎民主摯友
首頁 / 兩岸

裴洛西訪台 王毅：公然在台灣問題上玩火

2022/8/2 19:53
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（中央社台北2日電）美國眾議院議長裴洛西預計今天晚間抵台。中國外交部長王毅回應，美國一些政客只顧一己之私，公然在台灣問題上玩火，美國才是當今和平的最大破壞者。

據中國外交部網站消息，王毅是在上海合作組織外長會並訪問中亞後接受記者採訪，針對台灣問題作上述表示，並嚴厲斥責美方。

王毅聲稱，「一個中國」原則是國際社會普遍共識，是中國同各國交往的政治基礎，是中國核心利益中的核心，是「不可逾越的紅線和底線」。

他接著宣稱，美國一些人「在台灣問題上不斷挑戰中國主權，掏空一個中國政策，甚至蓄意在台海製造事端」。中國人民對此絕不會接受，國際社會也對這種無端挑釁嗤之以鼻。

王毅說，他這次訪問期間，各國領導人在會見會談中都明確表示堅定奉行「一個中國」政策，都認為台灣是中國領土不可分割的一部分，反對外部勢力在台灣問題上干涉中國內政。

他宣稱，「這再次表明，一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨」。

王毅又說，美方在台灣問題上「背信棄義」，「令人不齒」，只能使美國的國家信譽進一步破產。

他聲稱，美國一些政客只顧一己之私「公然在台灣問題上玩火，與14億中國人民為敵，絕不會有好下場」。

王毅最後說，「美方的霸淩嘴臉暴露於世，只能讓各國人民愈發看清，美國才是當今和平的最大破壞者」。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110802

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