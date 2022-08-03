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裴洛西抵達台灣：信守美國挺台灣民主承諾
首頁 / 兩岸

中國國防部：將展開針對性軍事行動

2022/8/3 00:07
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（中央社台北3日電）美國眾議院議長裴洛西抵台，中國國防部發言人吳謙昨晚對此表示，共軍高度戒備，將展開「一系列針對性軍事行動予以反制」。

據中國國防部官方微博「國防部發布」消息，吳謙聲稱，「中方曾多次闡明竄訪台灣的嚴重後果，但佩（裴洛西）明知故犯，惡意挑釁製造危機，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重破壞中美兩國兩軍關係。」

吳謙宣稱，美方此舉向「台獨分裂勢力」釋放嚴重錯誤信號，進一步加劇了台海緊張局勢升級。「民進黨當局」挾洋自重，勾連外部勢力作亂，執意邀裴洛西訪台，其行徑是非常危險的，勢必引發嚴重後果。

吳謙說，中國人民解放軍高度戒備，將展開一系列針對性軍事行動予以反制，「堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決挫敗外部勢力干涉和台獨分裂圖謀」。

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中國國台辦晚間也發布了聲明，聲稱裴洛西訪台是台美「勾連的升級，性質十分惡劣，後果十分嚴重」，對此堅決反對，表示嚴厲譴責和強烈抗議。

國台辦宣稱，「民進黨當局頑固堅持台獨錯誤立場，甘心為美國反華勢力充當遏華棋子，更加肆無忌憚謀獨挑釁。這完全是誤判了形勢，打錯了算盤。民進黨當局的謀獨行徑和出賣民族利益的與美勾連活動，只會將台灣推向災難深淵，給廣大台灣同胞帶來深重禍害」。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110803

吳謙
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