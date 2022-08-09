中國假訊息到處竄 電子書也被汙染

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（中央社台北9日電）美國自由亞洲電台（RFA）8日報導，國際電商平台亞馬遜電子書Kindle網站最近上架大量探究兩岸與美中關係的劣質書刊，當中內容不但一面倒偏袒中國又涉及抄襲，連作者大名都是杜撰的。

反烏托邦小說「1984」的作者喬治．歐威爾（George Orwell）早已於1950年辭世，但最近Kindle上架的「中台矛盾悖論」（The China and Taiwan Conflict Paradox），作者卻是他本人。

類似的劣質書刊不勝枚舉，甚至還有探討美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的專著，只需在Kindle網站鍵入台灣、中國等關鍵字，內容涉及美中和兩岸關係的書籍即浮現於電腦螢幕。

英國獨立出版商坎寧斯（Michael Cannings）接受RFA訪問表示，有些書籍的文字敘述文法錯誤，而且若干論述中國犯台的書籍，其中部分段落與「東協郵報」（Asean Post）相似。

他推測，這些書籍的內容可能來自於新聞報導，出版商或作者更動詞彙以規避抄襲檢查，並使用大量熱門關鍵字如裴洛西、台灣等吸引讀者。

坎寧斯表示，對於讀者而言，危險在於不知道什麼是真的，不熟悉兩岸與美中關係的讀者難辨真偽，甚至可能被進一步引用，於是假訊息就到處流竄。

他說，目前還無法確定這些劣質書刊來自不肖商人，還是有更組織性的運作，但許多書商、出版人或作者有可能藉由購買評價的方式，使這些電子書取得4星甚至5星的好評，以致真正做研究的學者著作被消失。

坎寧斯表示，當這些書籍在Kindle上架一段時間後，搜尋引擎谷歌（Google）也能找得到，並說他的直覺這些書籍應該不是來自於特定國家贊助，但假書上架Kindle即可能散布錯誤訊息。

這些劣質書刊的售價平均不及10美元（約新台幣300元），不少還提供免費下載閱讀，由台灣英文新聞網站查詢，這些書的厚度介於17頁到81頁之間。

美國一家網路安全公司Mandiant高級技術分析經理札福拉（Daniel Kapellmann Zafra）告訴RFA，雖然他無法確定，這些書籍是否為中國政府發動訊息戰的手段之一，但電子書平台堪稱是新途徑。

札福拉上週發布一份報告稱，中國公關公司上海海訊社科技有限公司利用至少72個疑似發布虛假新聞的網站和虛構的社群媒體帳戶，發布與中國政府政治利益戰略一致的內容，並以11種語言呈現。

扎福拉分析，這些訊息操作多重提美國不會支持台灣的舊聞等。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110809