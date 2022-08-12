長江流域旱情快速發展 兩湖水位有紀錄以來最低

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（中央社台北12日電）中國水利部消息指出，7月以來，長江流域降雨量較常年同期偏少4成，長江幹流及洞庭湖、鄱陽湖水位較常年同期偏低4.7至5.7公尺，均為有實測紀錄以來同期最低。

陸媒澎湃新聞今天引述中國水利部，作了上述報導。據表示，7月以來，長江流域大部高溫日超過15天，中下游部分地區超過25天；部分地區連續無有效降雨天數超過20天；部分地區小型水庫蓄水嚴重不足。

受旱情影響，安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川6省市耕地受旱面積967萬畝，83萬人因旱供水受到影響。

報導說，長江流域大中型灌區水源目前可獲有效保障，部分灌區末端區域和望天田受旱較重；部分以小型水庫或山泉水、溪流水作為水源的分散供水工程缺水，民眾供水受到一定影響，一些地方需要拉水送水保障生活用水。

據氣象預測，未來一週長江流域大都將維持高溫少雨天氣，四川、重慶、湖北、湖南、安徽、江西等地旱情可能持續發展。

中國水利部昨天已針對安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川6省市啟動乾旱防禦4級應急響應，並表示將繼續密切關注長江流域旱情發展形勢，全力做好各項防禦工作。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110812