香港：下調全年經濟成長預測至負0.5%

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（中央社台北13日電）香港政府再下調全年經濟成長預測，表示考慮到上半年經濟表現遜於預期，及環球經濟前景急劇惡化，將最新預測修訂為負0.5%至0.5%，是3個月內第2次下調全年經濟成長預測。

香港自今年初爆發第5波疫情以來，旅遊、餐飲、零售及服務等行業受到嚴重衝擊。香港嚴格的入境檢疫措施嚇到外資，影響了作為國際金融中心的地位。

據香港NOW新聞台及明報報導，香港政府12日公布再修訂全年經濟成長預測，由5月時預測成長1%至2%，修訂至負0.5%至成長0.5%，為3個月內第2次下調全年經濟成長預測。今年初港府預測全年經濟成長為2%至3.5%。

政府經濟顧問梁永勝表示，這次下調全年經濟成長預測已計入此前公布的「3＋4」放寬海外及台灣抵港者入境檢疫安排所帶來的經濟成長，但最大負面因素是環球經濟前景惡化及通膨上升，影響香港出口表現。

他預料，若COVID-19疫情持續受控，下半年經濟有望正成長，投資環境也會較出口表現佳；但在加息周期下，借貸成本增加，可能令企業投資更加謹慎。

香港第2季經濟表現改善，但改善程度仍遜預期。經修訂後，第2季實質GDP年減1.3%，整體貨物出口按年跌幅擴大至8.6%，私人消費開支收復失地，年增0.1%，營商氣氛好轉，整體投資開支跌幅收窄。

通膨方面，預期短期內會維持溫和，全年基本及整體消費物價通膨率預測分別在2%及2.1%不變。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110813