中國信貸增速放緩超預期 社融增量創6年新低

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（中央社台北13日電）中國7月信貸增速放緩程度超預期，房市下滑，消費和企業需求疲軟繼續拖累經濟復甦，7月社會融資規模為人民幣7561億元（約新台幣3.4兆元），遠低6月的5.17兆元，社融規模增量創6年新低。

中國人民銀行（央行）昨天公布，7月新增人民幣貸款6790億元，社會融資規模增量7561億元，分別年減4042億元和3191億元，遠低於6月的2.8兆元和5.17兆元；其中社融規模增量創2016年7月以來的最低。

綜合中國證券網、香港經濟日報等陸港媒體報導，數據公布前，市場對兩項數字的預期分別為1.1兆元和1.3兆元。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，新增人民幣貸款下滑超出預期，主要原因有兩點，一方面反映實體經濟融資需求偏弱，復甦基礎有待夯實；另一方面，在7月及上半年積極推動寬信用後，企業信貸融資需求出現一定程度的提前「透支」，放大了季節性波動。

此外，個別房屋建案爛尾問題對房市復甦構成一定擾動，影響房地產市場融資等。

新華網則引述中國社會科學院金融研究所研究員張躍文分析，官方陸續啟動鼓勵消費的系列政策措施，居民消費有望企穩回升；另外，隨著一批重大基礎設施項目陸續開工建設，企業預期逐步轉向穩定，投資的關鍵性作用會進一步發揮。

人行數據顯示，人民幣貸款方面，住戶貸款增1217億元，其中短期貸款減269億元，中長期貸款增1486億元；企（事）業單位貸款增2877億元，其中短期貸款減3546億元，中長期貸款增3.459億元，票據融資增3136億元；非銀行業金融機構貸款增1476億元。

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社融規模增量方面，對實體經濟發放人民幣貸款增4088億元，年減4303億元；對實體經濟發放外幣貸款折合人民幣減1137億元。另外，廣義貨幣（M2）餘額257.81兆元，年增12%，增速分別高於上月底和去年同期0.6個和3.7個百分點，高於預期的11.4%。

1至7月，人民幣貸款累計增加14.35兆元，年增5150億元；社融規模增量累計21.77兆元，年增2.89兆元。（編輯：周慧盈/沈朋達）1110813