香港財匯局調查恆大集團帳目及審計

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（中央社記者張謙香港15日電）香港法定機構財務匯報局今天公布，正調查恆大物業集團有限公司（恆大物業）和中國恆大集團（中國恆大）的帳目及相關審計。

就恆大物業而言，財匯局調查兩項內容，一是其截至2020年底的年度帳目，以及截至2021年中的半年財務報表；二是調查羅兵咸永道會計師事務所對恆大物業進行的2020年度帳目審計。

財匯局對中國恆大展開類似調查。

局方指出，恆大物業是中國恆大的主要附屬公司，恆大物業及其附屬公司的財務狀況及業績表現都併入中國恆大的財務報表。

對於展開調查的原因，財匯局表示，「根據中國恆大和恆大物業於2022年7月22日分別發布的公告，財匯局識別了帳目中有關受限制銀行存款和其他貸款之分類、質押擔保之計量以及關聯交易之披露的問題，以及審計的相關問題」。

局方表示，在必要的情況下，他們需要公布相關調查，以保障股東和投資大眾的利益，從而維持公眾對金融市場和獨立核數師監管制度的信心。

財匯局是依法設立的獨立機構，擁有法定職能，可以透過註冊、認可、查察、調查及紀律處分等手段規管上市公司的財務匯報品質，從而加強對投資者的保障，提高投資者對企業匯報的信心。

在合適情況下，財匯局可以就上市實體核數師的失當行為施加處分。

去年中起，中國恆大及旗下公司爆發債務危機，並觸發大陸更大規模的房企債務問題，這場危機至今沒有解決跡象。（編輯：李雅雯）1110815