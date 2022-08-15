5中企自美下市 分析師：中國航空科技公司恐跟進

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（中央社香港15日綜合外電報導）中石油等5大中國國企決定退出美國股市，令人更加懷疑兩國當局能就上市企業資訊揭露規則達成協議。分析師說，中國國有航空公司恐是下一波退市業者，其後科技業巨擘可能跟進。

彭博（Bloomberg News）報導，中國和香港是全球唯二不允許美國上市公司會計監督管理委員會（Public Company Accounting Oversight Board）進行監察的司法管轄權地區。北京官員稱是為了顧及國家安全與機密性。

不遵守美股上市規則的企業，原本面臨2024年將被迫下市的期限。但美國國會議員正在考慮通過一項法案，讓下市期限提前到明年。

中國石油天然氣（中石油）、中國石油化工（中石化）、中國人壽保險（中壽）、中國鋁業和上海石油化工等5大中企12日公告，擬將各自美國存託憑證（ADR）從紐約證券交易所下市。法國外貿銀行（Natixis）駐香港高級經濟學家吳卓殷表示，這對於兩國審計事務摩擦「不是好跡象」。

他說：「很可能會見到更多國有企業和掌控大量數據的私人企業跟隨相同腳步。」

盛寶銀行（Saxo Bank）大中華市場策略師黃永輝認為，中國東方航空（東航）和中國南方航空（南航）可能「很快」宣布類似意向。

他指出，這兩家航空公司都由中國國務院國有資產監督管理委員會（國務院國資委）控制；而上週揭露打算將自美股下市的5家中企當中，其中4家正是由國務院國資委管理。

此外黃永輝表示，中國的航空公司先前已被美國證券管理委員會（SEC）點名是審計寬限期限屆滿時可能面臨下市的中企。

東航和南航雙雙早在1997年便於美國首次公開募股，分別籌得2億2700萬美元及6億3200萬美元資金；兩者的股票也都有在香港與中國市場交易。它們都未立即回覆置評要求。

黃永輝還指出，未來幾週中國的網路與平台企業將落入關注焦點，因為它們握有「巨量」與中國個人、公共企業和機關有關且可能具有敏感性的數據。

他點名一些在美國股市受到廣泛交易的中國企業，例如阿里巴巴、百度、嗶哩嗶哩、京東、拼多多、搜狐、愛奇藝、貝殼找房、微博和騰訊音樂。

黃永輝在客戶報告中寫道，由於中美之間正處於滲透各層面的戰略競爭，中國當局對美國監管機關做出讓步的可能性「正逐漸縮小」。

不過，普衡律師事務所（Paul Hastings）駐香港合夥人吳壯輝認為，中企自願宣布自美股下市，並不一定代表美中當局間達成協議的機率降低。「許多在美國掛牌的中企如今可能正在評估下市與SEC執行規則之間的風險差別，來決定如何在不同顧慮之間取得最佳平衡。」（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1110815