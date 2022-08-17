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反制美印軍演 共軍在新疆測試先進飛彈

2022/8/17 10:57（8/17 11:18 更新）
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南華早報報導，在美印聯合舉行軍演之前，共軍近日在新疆舉行演習，測試了新型防空飛彈，圖為2015年「戰爭實踐」演習。（圖取自facebook.com/yudhabhyas）
南華早報報導，在美印聯合舉行軍演之前，共軍近日在新疆舉行演習，測試了新型防空飛彈，圖為2015年「戰爭實踐」演習。（圖取自facebook.com/yudhabhyas）
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（中央社記者張謙香港17日電）據報導，在美印聯合舉行軍演之前，共軍近日在新疆舉行演習，測試了新型防空飛彈；另有消息人士認為，即將舉行的美印軍演與當前台海局勢無關。

南華早報今天在報導中表示，在這次演練中，共軍在4500公尺的高原上測試了新型地對空飛彈；有軍事專家說，從電視播放的視頻看，這是紅旗17A防空飛彈。

據指出，這種飛彈移動性強，準確度高。

報導引述解放軍退休上校岳剛說，紅旗17A是新型短程防空飛彈，可以攔截戰機、空對地飛彈及巡弋飛彈等，去年5月才在新疆軍區服役。

共軍在4500公尺的高原上測試了新型地對空飛彈，軍事專家指出為紅旗17A防空飛彈。（圖取自南華早報網頁scmp.com）
共軍在4500公尺的高原上測試了新型地對空飛彈，軍事專家指出為紅旗17A防空飛彈。（圖取自南華早報網頁scmp.com）

他指出，這次演練顯示出北京方面十分關注即將舉行的美印軍演，並藉此對美印軍演發出阻嚇訊號。

印度軍方早前確認，印度與美國將於10月在印度舉行軍演，軍演地點距離中印實際控制邊界約100公里。

另據印方消息人士向中央社記者說，美印自2002年起就輪流在兩國舉行這項軍演，去年10月就在美國舉行，而今年輪到印度。

消息人士表示，儘管美印與中國之間各有各的問題，比如印度與中國有邊界爭端，但由於美印都是「四方安全對話」（QUAD）成員，雙方共同舉行軍演，難免會被視為針對中國。

但消息人士認為，這次軍演並非因應近期台海局勢而來，但由於接近印中邊境，難免會被解讀為針對中國。（編輯：呂佳蓉）1110817

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