北戴河暑休後習近平第一站 考察遼瀋戰役紀念館
2022/8/17 11:56
（中央社台北17日電）北戴河暑休結束後，據新華社報導，中共總書記習近平16日前往遼寧省錦州市考察。值得注意的是，當中一項行程是前往遼瀋戰役紀念館，「回顧東北解放戰爭歷史和遼瀋戰役勝利進程」。
中共政治局7常委出席7月31日在人民大會堂舉行的共軍建軍95週年活動後，再無公開行程。一般認為，中共高層進入北戴河年度暑休。
新華社昨天報導，中國國務院總理李克強16日在深圳主持召開經濟大省政府主要負責人座談會，這被視為北戴河暑休結束的訊號。
今天上午，新華社釋出習近平前往遼寧考察的訊息。
新華社報導，「16日下午，習近平總書記在遼寧省錦州市先後考察了遼沈（瀋）戰役紀念館、東湖森林公園，回顧東北解放戰爭歷史和遼沈戰役勝利進程，聽取遼寧省防汛工作和當地加強生態環境修復保護情況介紹，並就做好防汛工作、提高災害防禦能力作出重要指示」。
遼瀋戰役（遼西會戰）是第2次國共內戰的3大戰役之一，始自1948年9月12日至11月2日，歷時52天。共軍在戰役後控制了東北，這場戰役也被視為國共雙方決戰的關鍵節點，改變了國共雙方兵力對比。
此外，從新華社釋出的照片可見，習近平在戶外考察行程中，他與群眾、當地陪同官員等皆未戴口罩。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110817
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