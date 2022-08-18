美國晶片法案 中國商務部：堅決反對歧視性條款

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（中央社台北18日電）中國商務部今天表示，美國晶片法案對於美國本土晶片產業提供巨額補貼和稅收優惠，這是典型的差異化產業扶持政策，部分條款限制有關企業在中國正常經貿與投資，具有明顯歧視性。

據中國商務部網站，中國商務部發言人束珏婷18日在例行記者會作上述表示。

美國總統拜登9日簽署晶片法案（CHIPS and Science Act of 2022, CHIPS Act）後，中國官方跳腳。束珏婷回應，晶片法案對美國本土晶片產業提供巨額補貼和稅收優惠，這是典型的差異化產業扶持政策。

「其中部分條款限制有關企業在華正常經貿與投資活動，具有明顯的歧視性，嚴重違背了市場規律和國際經貿規則，將對全球半導體供應鏈造成扭曲，對國際貿易造成擾亂」，束珏婷強調，中方對此堅決反對。

她說，美方法案實施應符合WTO相關規則，符合公開、透明、非歧視原則才有利於維護全球產業鏈、供應鏈安全穩定，避免碎片化。「中方將繼續關注法案實施情況，必要時採取有力措施維護自身合法權益。」

美國商務部日前宣布，對電子設計自動化（EDA）軟體工具等4項技術實施出口管制，相關禁令生效日期為15日，EDA是晶片IC設計中不可或缺的重要部分。

對此，束珏婷批評美方不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，相關做法背離公平競爭原則，違反國際經貿規則，必將阻礙國際科技交流和經貿合作，威脅全球產業鏈、供應鏈安全穩定。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110818