中國專家：COVID-19在合適時 將降為乙類管理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）中國工程院院士、傳染病學專家李蘭娟近日接受專訪時表示，被官方歸類為乙類傳染病、但按規格較高的甲類管理的COVID-19，未來在合適、不造成嚴重損害時，將回歸乙類傳染病管理。

相較於世界絕大部分國家已採取相對開放措施，中國目前對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）仍堅持先前的「動態清零」防疫政策，導致經濟發展延滯，民怨四起。而李蘭娟的上述表態，已引起中國民眾注意。

今天是中國官方訂定的「醫師節」。極目新聞報導，李蘭娟在今天播出的影音專訪時說，COVID-19並不是甲類傳染病，而是乙類傳染病，只是按照甲類傳染病管理。今後當它「不造成嚴重損害」的時候，相信以後慢慢地會回歸到乙類傳染病管理。

根據第一財經報導，李蘭娟認為，COVID-19將在「合適的時候」回歸乙類傳染病管理。但從甲類管理向乙類管理轉變需要專家全面評估，結合病毒對人類健康的危害，病毒未來發展趨勢，以及病毒對人類經濟生活造成的影響等因素，綜合分析。

2020年1月COVID-19剛在湖北武漢爆發期間，中國官方即將其列為乙類傳染病。但基於傳播力超強、致病力較強等特徵，官方又將COVID-19採取甲類傳染病的管理措施，之後即衍生武漢封城及其後的動態清零措施。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

依中國傳染病防治法規定，傳染病被分為甲、乙、丙三類。其中甲類傳染病僅有霍亂和鼠疫；乙類包括傳染性非典型肺炎（含COVID-19）、愛滋病、病毒性肝炎、脊髓灰質炎、人感染高致病性禽流感等25種；丙類包括流行性感冒、流行性腮腺炎、風疹等10種。

中國這項法律並規定，要解除傳染病的甲類控制，必須由中國國務院衛生行政部門報國務院批准後，才能予以公布。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110820