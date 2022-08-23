「我在XX很想你」 中國多地湧現網紅路牌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北23日電）中國多地近來出現一系列的網紅路牌，例如「我在南京很想你」、「想你的風還是吹到了重慶」，吸引不少網友打卡留念，但由於路牌設置在城市道路上，涉嫌違規而被拆除。

綜合光明網等陸媒報導，網紅路牌的外形與街道上常見的路牌高度相似，多以藍、白色為主，路牌兩側標註東西或南北，牌上通常寫著「我在XX（城市名）很想你」 等字句。這些路牌一般出現在城市街區的路邊、景區或餐飲、文創店門口。

在電商平台上，不少商家都有提供定製服務，只要人民幣幾百元就能定製專屬路牌。

據報導，7月以來，上海、寧波、十堰、南寧、樂山等地均拆除過不少違規設置在路邊的「網紅路牌」。

對於拆除路牌的依據，浙江寧波市民政局區劃地名處相關工作人員解釋，路牌是地名標誌的一種，地名標誌是國家法定的標誌物，也是一種公共設施，由民政部門設置。被拆除的網紅路牌是未經批准下擅自設置地名標誌及不規範的地名，同時違反兩個規定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

據表示，今年5月1日新修訂實施的「地名管理條例」規定，任何單位和個人不得擅自設置、拆除、移動、塗改、遮擋、損毀地名標誌。

湖北省十堰市民政局區劃地名科科長王海峰說，設置地名標誌是嚴肅的事，而網紅路牌的外觀設計與正規路牌高度雷同，設置在市政道路上，有些比真實的路牌還要醒目，極易混淆路人的視線，對公共秩序構成侵擾，屬於「街頭違建」。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1110823