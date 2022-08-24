颱風馬鞍逼近中國 深圳機場25日暫停航班半天

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（中央社台北24日電）颱風馬鞍逼近中國南方，預計明天從廣東登陸。受此影響，海南省海口市3個港口今晚8時起停止作業；深圳機場明天凌晨3時至下午2時，所有進出港航班將暫停運營。

中新網報導，颱風馬鞍已進入南海北部海面，24日至25日，中沙群島、瓊州海峽及海南島東部近海附近海面將有較強風雨天氣過程；24日夜間至25日，海南島北部地區有明顯降雨。

海南省氣象局今天早上6時30分發布颱風4級預警。根據微博官方帳號「海口發布」，受颱風馬鞍影響，海口3港將在24日晚間8時停止作業。

據報導，預計颱風馬鞍將於25日白天登陸廣東西部沿海，隨後繼續西行，25日下午到傍晚進入廣西。

根據微信公眾號「深圳機場發布」，受颱風馬鞍影響，深圳機場25日凌晨3時至下午2時期間，所有進出港航班將暫停運營。深圳機場將根據颱風影響情況，及時向公眾發布航班調整公告。

綜合公開發布訊息，廣東江門市和鶴山市今晚6時起分別在全市範圍執行「五停」指令，即停課、停工、停產、停運、停業。珠海全市停課、停止戶外作業，關停全市濱海浴場與遊樂場等，並暫停往返海島、香洲港、九洲港、橫琴碼頭的航班。

鐵路部門將對24日至26日贛深高鐵各站的部分列車採取停運措施。

廣西氣象局今天上午9時升級發布颱風黃色預警並提升為重大氣象災害3級應急響應。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1110824