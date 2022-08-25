中國官媒：多地缺電 與再生能源供電不穩有關

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（中央社台北25日電）中國四川等地近來實施限電，對企業與民生用電帶來影響。中國官媒經濟日報指出，這一連串用電緊張情形，除與冬夏用電需求量大增有關外，也與再生能源不易保持穩定供電有關。

中國經濟日報25日刊載「電力裝機創新高為啥還缺電」一文，內容提到上述缺電原因，另也指出，由於用電量大增，供電相對穩定的火力和核電也不足以滿足高峰用電需求。

該文提到，近來的電力「短缺」讓網友熱烈討論「為什麼發電廠裝機容量頻創新高，電還不夠用」。事實上，從改革開放以來，中國經濟快速發展，由於電網輸配電能力較弱，跟不上用電量增長速度，出現過多次嚴重電力短缺；近來的用電緊張則與歷史上的「電荒」本質上不同。

該文認為，目前的用電危機主要是由於冬夏用電需求增加、用電高峰低谷差距拉大，供應能力難以滿足尖峰用電需要，尤其是近年全球天氣極端化，很多地區在今年夏季都遭受極端高溫乾旱侵襲，加劇用電緊張。

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另一方面，由於再生能源具有隨機性、波動性、間歇性等特點，極熱時風力不足、夜間與多雲時沒有陽光，有穩定的火力和核電裝機容量也不足以滿足高峰用電需求，出現極端天氣時，就必須限制用電；縱使風力、太陽能等再生能源裝機容量快速增長，電力也難保持供需平衡。

據四川省政府官網21日刊載的「關於啟動四川省突發事件能源供應保障一級應急響應的通知」，由於高溫旱象缺水，導致水力發電未能順利運行，加上炎熱天氣用電量大增，造成供電吃緊、缺電危機。（實習編輯：何宇軒/編輯：李雅雯）1110825