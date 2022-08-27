中研院院士許倬雲：非常擔憂中美目前情況

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（中央社台北27日電）中央研究院院士許倬雲日前表示，中美目前這樣一種情況「的確讓我非常擔憂」，好在中國對於美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台保持相當克制態度並未出兵打仗，否則就上了美國的當。

由「中國企業家」雜誌社前社長劉東華創辦的社交網站「正和島」屆滿10週年，近日正和島副總裁及總編輯陳為訪問許倬雲與北京大學國家發展研究院聯合創始人張維迎。

根據正和島的微信公眾號，陳為問許倬雲是否對當前紛亂的國際局勢感到憂心，他答覆，「中美目前的這樣一種情況的確讓我非常擔憂」，因為美國的霸權正在下降，中國又是美國霸權之路上唯一可能阻礙他的對手。

許倬雲說，所以美國在尋找一切可能的機會，想讓中國率先引起爭端，這樣一來，他就有了挑起戰爭的理由，如果中國上了美國的當，受了美國的這種誘騙，出兵打仗，其實對中國是不利的。

他表示，因為從地緣關係上來看，中美之間隔著一個太平洋，中國要想直接打擊美國本土比較困難；而美國卻可以通過遠東地區的多個基地直接威脅到中國本土，這是非常不利的一個形勢。

許倬雲說，最近裴洛西（Nancy Pelosi）訪台「更是加劇了我對中美之間軍事衝突的擔心」，好在中國保持了一個相當克制的態度。

他表示，要清醒地認識到，美國一次又一次的挑釁，就是想逼中國先動手，然後他就有理由大舉進攻，在這方面，中國千萬不能被矇騙。

許倬雲指出，從經濟上看，有人可能擔心美國會利用關稅政策制約中國，這倒不用過於憂慮，因為與中國貿易往來的國家有很多，而且美國的經濟本身也處於一個外強中乾的狀態。

他說，最重要的還是要避免軍事上的攤牌，這是非常危險的事情。所以中國在這方面一定要克制住自己，不能輕易地翻臉，「在一些衝突上要把握好度，不要輕易地展開軍事對抗。」

許倬雲表示，從美國來看，美國當下最嚴重的問題就是內部紀律的渙散和內部矛盾的加強。

他說，一個國家在凋零和渙散之前會出現很多徵兆，所以曾在「許倬雲說美國」這本書裡寫下對美國境況的擔憂，書中的很多擔憂今天都變成了現實。

許倬雲指出：「在我看來，美國現在的當務之急是約束自己，把自己整頓好，不要垮下去。遺憾的是，美國左、右派的領袖似乎都沒有這種約束和整頓自己的智慧。」

他說，前任領袖橫衝直撞，現任總統猶豫不決，兩個人都不大會冷靜而睿智地應對危機，「這真的是一個讓我極為擔心的事情」。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1110827