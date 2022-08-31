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韓正：希望香港打造一帶一路綜合服務平台

2022/8/31 11:17
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（中央社記者張謙香港31日電）中國國務院副總理韓正今天說，香港是「一帶一路」的重要參與者，發揮重要作用，希望香港打造「一帶一路」綜合服務平台。

港府和貿易發展局今天舉行「一帶一路」高峰論壇，韓正以視訊致詞，指出香港是「一帶一路」的重要參與者、貢獻者及受益者，發揮重要作用。

他說，中國國家主席習近平「七一」訪港時發表重要講話，提到香港走向由治及興的階段，北京中央支持香港「一國兩制」方針，支持香港保持獨特地位及優勢，希望香港繼續主動與其他國家開展更多合作，打造「一帶一路」綜合服務平台。

他說，習近平也支持香港維持普通法制度，發展高增值服務業，完善金融合作，為「一帶一路」提供航運、金融及資訊等專業服務，鞏固國際金融中心地位，提高香港在國際分工的競爭力。

此外，習近平希望香港繼續發揮作為中西文化窗口的作用，繼續吸引更多學者赴港，也要深化與大陸合作，積極融入國家發展大局。

在會上，香港行政長官李家超致詞說，香港正處於由亂轉治的重要時刻，並重申香港金融體系在COVID-19疫情之下仍然穩健。

李家超表示，「一帶一路」帶來基建及貿易的合作機遇，可以協助世界各地人民改善生活，聯繫生意人。（編輯：周慧盈）1110831

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