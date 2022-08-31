中國：欲恢復氣候會談 美國須去除裴洛西訪台影響

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（中央社北京31日綜合外電報導）中國今天表示，欲恢復中美雙邊氣候會談的條件，是華府去除美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台所留下來的「負面影響」。

路透社報導，為回應裴洛西8月2日至3日赴台訪問，中國5日停止與美國在多個領域的雙邊合作，包括氣候會談和軍事高層對話等。

美國氣候特使凱瑞（John Kerry）8月稍早表示停止雙邊氣候會談是懲罰全世界。他接受「金融時報」（Financial Times）訪問時，敦促中國國家主席習近平恢復雙邊會談。

這位前美國國務卿、現為拜登政府的首席氣候特使告訴金融時報，他期望美中於11月在埃及度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）舉行的聯合國COP27氣候高峰會前，能夠「重新合作」。

中國今天回應凱瑞的說法，表示重啟中美氣候會談端視華府處理裴洛西訪台「負面影響」的做法。

中國外交部在傳送給路透社的書面聲明中指出，美方應去除裴洛西訪台的負面影響，這是中美氣候變遷合作的必要條件。

這項聲明還指出，中國將就氣候變遷持續積極參與國際論壇。

北京今天的回應，凸顯這兩個世界超級強權對於合作因應全球氣候變遷的分歧態度。

儘管凱瑞等美國官員一再表示，希望美中氣候合作不受到其他方面緊張態勢的影響，北京已拒絕將氣候合作與中美關係的爭端分開來看。（譯者：徐睿承/核稿：楊昭彥）1110831